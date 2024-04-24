Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 24 апреля, температура резко повысится и будет существенно выше среднесезонной. Будет очень жарко и сухо. Пустынный ветер (шарав). Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-36, в Хайфе – 24-36, в Эйлате – 25-40, в Беэр-Шеве – 24-37, в Мицпе-Рамоне – 19-31, на побережье Мертвого моря – 25-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-32, в Ариэле – 24-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-40, на Голанских высотах – 20-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В четверг – очень жарко. В пятницу жара спадет. В субботу-понедельник – среднесезонная температура, переменная облачность.