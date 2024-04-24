В друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанах прозвучал сигнал тревоги

В 18:05 в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном или минометном обстреле.

Был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана, все они упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет пострадавших.

Ответственность за этот обстрел взяла на себя террористическая группировка "Хизбалла".