x
24 апреля 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2024
|
24 апреля 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанах прозвучал сигнал тревоги

время публикации: 24 апреля 2024 г., 18:08 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 19:02
В друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанах прозвучал сигнал тревоги
Lior Mizrahi/Flash90

В 18:05 в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном или минометном обстреле.

Был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана, все они упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет пострадавших.

Ответственность за этот обстрел взяла на себя террористическая группировка "Хизбалла".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2024

201-й день войны в Израиле. Хронология событий