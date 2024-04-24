В друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанах прозвучал сигнал тревоги
время публикации: 24 апреля 2024 г., 18:08 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 19:02
В 18:05 в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном или минометном обстреле.
Был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана, все они упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет пострадавших.
Ответственность за этот обстрел взяла на себя террористическая группировка "Хизбалла".
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