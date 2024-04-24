ЦАХАЛ: из Ливана был обстрелян район поселка Шомера, тревоги не было
время публикации: 24 апреля 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 10:50
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что утром 24 апреля около поселка Шомера (к югу от Зарита, Западная Галилея) упали примерно десять ракет, выпущенных с территории Ливана.
Тревоги при этом не было.
О причиненном ущербе не сообщается.
Инцидент расследуется.
В 10:05 в Штуле и Нетуа (Западная Галилея, около границы с Ливаном, восточней Шомеры) была слышна тревога. Был зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.