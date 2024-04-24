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Израиль

ЦАХАЛ: из Ливана был обстрелян район поселка Шомера, тревоги не было

время публикации: 24 апреля 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 10:50
ЦАХАЛ: из Ливана был обстрелян район поселка Шомера, тревоги не было
Wikipedia.org. Фото: ד"ר אבישי טייכר

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что утром 24 апреля около поселка Шомера (к югу от Зарита, Западная Галилея) упали примерно десять ракет, выпущенных с территории Ливана.

Тревоги при этом не было.

О причиненном ущербе не сообщается.

Инцидент расследуется.

В 10:05 в Штуле и Нетуа (Западная Галилея, около границы с Ливаном, восточней Шомеры) была слышна тревога. Был зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.

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