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Израиль

ДТП на 35-й трассе, один из пострадавших в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:42
ДТП на 35-й трассе, один из пострадавших в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 24 апреля на 35-й трассе около перекрестка Зхухит, к востоку от Ашкелона, столкнулись грузовик и легковой автомобиль с палестинскими номерными знаками. В результате аварии пострадали пять жителей ПА.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что женщина примерно 40 лет в критическом состоянии. Все пострадавшие переданы бригадам "Красного Полумесяца", они доставлены в больницу на территории ПА.

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