ДТП на 35-й трассе, один из пострадавших в критическом состоянии

Утром 24 апреля на 35-й трассе около перекрестка Зхухит, к востоку от Ашкелона, столкнулись грузовик и легковой автомобиль с палестинскими номерными знаками. В результате аварии пострадали пять жителей ПА.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что женщина примерно 40 лет в критическом состоянии. Все пострадавшие переданы бригадам "Красного Полумесяца", они доставлены в больницу на территории ПА.