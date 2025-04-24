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Израиль

Внимание, розыск: пропала 78-летняя Севиль Гусейнов из Холона

Полиция
Розыск
время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:35
Внимание, розыск: пропала 78-летняя Севиль Гусейнов из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Севиль Гусейнов из Холона. В последний раз ее видели около 10 утра 23 апреля, когда она выходила из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей и описание одежды не указаны.

Полиция прислала фотографию из удостоверения личности, которая была сделана десятки лет назад.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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