Внимание, розыск: пропала 78-летняя Севиль Гусейнов из Холона
время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:35
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Севиль Гусейнов из Холона. В последний раз ее видели около 10 утра 23 апреля, когда она выходила из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей и описание одежды не указаны.
Полиция прислала фотографию из удостоверения личности, которая была сделана десятки лет назад.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.