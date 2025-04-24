Внимание, розыск: пропала 78-летняя Севиль Гусейнов из Холона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Севиль Гусейнов из Холона. В последний раз ее видели около 10 утра 23 апреля, когда она выходила из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей и описание одежды не указаны.

Полиция прислала фотографию из удостоверения личности, которая была сделана десятки лет назад.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.