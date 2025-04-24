ДТП в Тель-Авиве, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 24 апреля 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 12:28
Около полудня 24 апреля в Тель-Авиве недалеко от развязки Ла Гуардиа столкнулись автомобиль и мотоцикл, на котором ехали два человека.
В результате аварии тяжело травмирован мужчина примерно 25 лет. Еще один мужчина, 57 лет, получил травмы средней степени тяжести.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.