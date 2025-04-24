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Израиль

ЦАХАЛ: на севере Газы был атакован штаб террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:23
ЦАХАЛ: на севере Газы был атакован штаб террористов
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о нанесении удара по штабу террористов ХАМАСа и "Исламского джихада" в Джабалии, на севере сектора Газы.

"Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, авиаудары и дополнительную разведывательную информацию", – заявляет ЦАХАЛ.

Также в сообщении ЦАХАЛа сказано: "Террористические организации систематически нарушают международное право, жестоко используя гражданские институты и население в качестве живого щита для совершения террористических актов. Армия обороны Израиля и ШАБАК продолжат действовать решительно против всех террористических организаций в секторе Газы".

Канал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу, сообщает о девяти убитых в результате удара ЦАХАЛа по "рынку в Джабалии", на севере сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что с ночи в секторе в результате действий израильских военных были убитых 23 человека, 16 из них – в северной части сектора Газы.

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