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Израиль

Продолжается тушение пожаров: выгорело около 7000 дунамов леса

Полиция
Пожары
время публикации: 24 апреля 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:02
Продолжается тушение пожаров: выгорело около 7000 дунамов леса
Avshalom Sassoni/Flash90

Около суток пожарные продолжают бороться с лесными пожарами в Иудейских холмах, между Бейт-Шемешем и 1-й трассой. По предварительным оценкам, выгорело около 7000 дунамов (7 кв. км) лесных массивов.

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Легкие отравления дымом и травмы получили трое пожарных. Сотрудница полиции была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Граждан просят воздержаться от посещения зоны пожара и следовать указаниям сил безопасности и спасателей.

Израиль
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