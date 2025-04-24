Продолжается тушение пожаров: выгорело около 7000 дунамов леса
время публикации: 24 апреля 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:02
Около суток пожарные продолжают бороться с лесными пожарами в Иудейских холмах, между Бейт-Шемешем и 1-й трассой. По предварительным оценкам, выгорело около 7000 дунамов (7 кв. км) лесных массивов.
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Легкие отравления дымом и травмы получили трое пожарных. Сотрудница полиции была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Граждан просят воздержаться от посещения зоны пожара и следовать указаниям сил безопасности и спасателей.