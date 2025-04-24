Водитель танка 79-го батальона бригады "А-Махац" погиб в бою в секторе Газы
время публикации: 24 апреля 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 22:03
Разрешено к публикации: ранее в четверг, 24 апреля, в бою на севере сектора Газы погиб механик-водитель танка 79-го батальона бригады "А-Махац".
Семья погибшего проинформирована, его имя пока не разрешено к публикации.
В том же инциденте тяжело ранены офицер из подразделения "Яалом" и резервист 79-го батальона бригады "А-Махац".
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