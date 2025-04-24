Водитель танка 79-го батальона бригады "А-Махац" погиб в бою в секторе Газы

Разрешено к публикации: ранее в четверг, 24 апреля, в бою на севере сектора Газы погиб механик-водитель танка 79-го батальона бригады "А-Махац".

Семья погибшего проинформирована, его имя пока не разрешено к публикации.

В том же инциденте тяжело ранены офицер из подразделения "Яалом" и резервист 79-го батальона бригады "А-Махац".