x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 21:07
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

После 30 часов борьбы достигнут полный контроль над всеми зонами пожара

Пожары
время публикации: 24 апреля 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 21:17
После 30 часов борьбы достигнут полный контроль над всеми зонами пожара
Chaim Goldberg/Flash90

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что после более чем 30 часов подряд упорной борьбы с огнем с момента возникновения пожара в среду в 11:00, достигнут полный контроль над всеми зонами пожара в Иерусалимских горах.

Тем не менее, на местности все еще развернуты усиленные пожарные расчеты при поддержке соседних округов, пожарные надеются завершить окончательное тушение множества возгораний в течение ночи. Оперативное командование отдано начальнику пожарной станции Бейт-Шемеш Ави Харушу.

С рассветом будет проведена дополнительная оценка ситуации, на основании которой будут приняты решения о дальнейших действиях. Полиция Мате-Иегуда, ККЛ и Управление природы и парков находятся в состоянии готовности и поддерживают постоянную связь с пожарными.

В ходе лесных пожаров были эвакуированы несколько населенных пунктов, специалисты занимались защитой первой линии домов, и благодаря их действиям удалось избежать серьезного ущерба.

Огонь уничтожил около 10 тысяч дунамов естественных рощ, лесов и открытых пространств. В тушении пожара принимали участие наземные группы, пожарная авиация и волонтеры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2025

Новый пожар возле шоссе номер 1, на место направлены самолеты пожарной авиации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2025

Продолжается тушение пожаров: выгорело около 7000 дунамов леса
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Жителям эвакуированных из-за пожара районов разрешили вернуться домой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Пожарная служба просит любопытных не запускать дроны над пожарами