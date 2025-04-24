После 30 часов борьбы достигнут полный контроль над всеми зонами пожара

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что после более чем 30 часов подряд упорной борьбы с огнем с момента возникновения пожара в среду в 11:00, достигнут полный контроль над всеми зонами пожара в Иерусалимских горах.

Тем не менее, на местности все еще развернуты усиленные пожарные расчеты при поддержке соседних округов, пожарные надеются завершить окончательное тушение множества возгораний в течение ночи. Оперативное командование отдано начальнику пожарной станции Бейт-Шемеш Ави Харушу.

С рассветом будет проведена дополнительная оценка ситуации, на основании которой будут приняты решения о дальнейших действиях. Полиция Мате-Иегуда, ККЛ и Управление природы и парков находятся в состоянии готовности и поддерживают постоянную связь с пожарными.

В ходе лесных пожаров были эвакуированы несколько населенных пунктов, специалисты занимались защитой первой линии домов, и благодаря их действиям удалось избежать серьезного ущерба.

Огонь уничтожил около 10 тысяч дунамов естественных рощ, лесов и открытых пространств. В тушении пожара принимали участие наземные группы, пожарная авиация и волонтеры.