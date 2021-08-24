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NEWSru.co.il :: В Израиле24 августа 2021 г., 20:40

ЦАХАЛ перебросил к границе Газы снайперов и танки

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ЦАХАЛ перебросил к границе Газы снайперов и танки

Высшее военное командование приняло решение направить к границе сектора Газы подкрепление для подготовки к ожидаемым массовым беспорядкам.

Напомним, что накануне действующие в секторе Газы группировки объявили о намерении организовать марши от Рафаха и Хан-Юниса в сторону границы с Израилем в знак протеста против блокады сектора и задержки в его восстановлении.

Как сообщает служба новостей 13-го канала ИТВ, к границе Газы переброшены снайперы и танковая рота.


ЦАХАЛ готовится к широкому спектру сценариев эскалации со стороны контролирующей сектор Газы террористической организации ХАМАС и других организаций, включая ракетные обстрелы, беспорядки на границе, запуск огненных шаров и т.д. В ходе совещания с участием командующего Южным округом и командира дивизии Газы также обсуждались инструкции по открытию огня.

На этом фоне Египет оказывает на ХАМАС давление с целью добиться прекращения беспорядков, которые могут спровоцировать новый виток эскалации. В частности, после инцидента на израильской границе, в котором был тяжело ранен боец пограничной полиции Израиля Барэль Хадария Шмуэли, Египет закрыл КПП "Рафах" на своей границе с сектором.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", сегодня, после переговоров с участием египетской военной разведки, ХАМАС согласился прекратить огненный террор.

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