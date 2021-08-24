ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

Поздно вечером 23 августа и в ночь на 24 августа ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС на территории сектора Газы. Атака была осуществлена в ответ на "огненный террор".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали объект по производству оружия в Хан-Юнисе, туннель террористов в Джабалии и подземную ракетную установку, расположенную в Шаджайе, рядом со школой.

Боевики ХАМАСа пытались обстреливать израильские самолеты из пулеметов. В ответ был атакован туннель террористов ХАМАСа в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по "объекту сопротивления" к западу от Хан-Юниса, а также атаковали цели в районе Аль-Фухари, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Кроме того, были выпущены ракеты по объекту к востоку от района Аз-Зайтун, восточнее города Газа, и по целям возле кладбища к востоку от Джабалии в северной части сектора. При этом израильская артиллерия запускала осветительные снаряды к востоку от Рафаха, на юге сектора. Safa подтверждает, что боевики ХАМАСа вели огонь по израильским самолетам из "зенитных орудий".

23 августа по меньшей мере три молодежные группировки в Газе заявили о действиях по запуску "огненных шаров" в сторону израильской территории. Запуски воздушных шаров с привязанными к ним зажигательными и взрывными устройствами привели к серии пожаров в приграничных районах, в частности на территории местного совета Эшколь. Израильский блогер "Абу Али", следящий за действиями арабских террористических организаций, писал, что ответственность за запуски "огненных шаров" из Газы сегодня взяли на себя группы "Бани аз-Зуари" (ассоциирована с ХАМАСом), "Сайф аль-Джихадия" (ассоциирована с радикальной организацией "Меч ислама"), "Ас-Саад" (ассоциирована с "Народным фронтом освобождения Палестины").

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля.