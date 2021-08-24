Врача, спасшего раненных в теракте израильтян, не пускают домой, а его жене не продлевают визу

В начале эпидемии коронавируса израильские власти приняли решение закрыть для вылетевших за границу жителей Палестинской автономии международный аэропорт "Бен-Гурион". В настоящий момент палестинские арабы и члены их семей, за редким исключением, могут въезжать на территорию ПА только через иорданскую границу (КПП "Мост Алленби").

Как объяснил редакции NEWSru.co.il источник в силовых структурах, данное решение было принято, чтобы минимизировать риск "импорта" коронавируса как на территорию Израиля и ПА.

Одним из тех, кого это решение затронуло напрямую, оказался доктор Али Шрух, о котором наша редакция рассказывала пять лет назад. Речь идет о враче из деревни Дахария, в 2016 году оказавшем медицинскую помощь семье Марк из Отниэля, пострадавшей в результате теракта.

В прошлом году Али Шрух, старший сын которого Юсеф окончил в Москве институт, вылетел на длительное время к сыну – для оформления документов и чтобы помочь ему продолжить учебу. В конце концов Юсеф поступил в университет на Кипре, и они вместе с отцом вылетели в Турцию, откуда сын должен был отправиться к месту учебы, а отец – домой.

О новых правилах Али не знал. Согласно прежним инструкциям, жители ПА должны были возвращаться домой через ту же границу, через которую выезжали. Шрух вылетал из аэропорта имени Бен-Гуриона, поэтому и возвращаться собирался таким же образом. Однако в аэропорту Стамбула выяснилось, что он не может сесть на самолет до Тель-Авива, поскольку ему, как жителю ПА, открыт въезд только через "Мост Алленби". Али Шрух подал специальное прошение в отделение координатора действий правительства Израиля на территориях (COGAT) в Хевроне, однако ответа пока не получил. Он вынужден ждать в Турции разрешения на вылет в Израиль, имея на руках билет с открытой датой. Для полета в Иорданию пришлось бы купить новый авиабилет. Сколько продлится ожидание, неясно.

Незадолго до того, как Али должен был вернуться из Москвы в ПА, в нашу редакцию обратилась его жена – Екатерина Шрух (Миндлина), которая живет с мужем и детьми деревне Дахария (к югу от Хеврона) с 2012 года и работает там врачом. Она является гражданкой России, и ей необходимо регулярно ставить в российский паспорт "разрешение на пребывание на территории Иудеи и Самарии". Данное разрешение является, по сути, туристической визой, которая в первый раз выдается на три месяца, потом продлевается еще на год, потом "турист" обязан выехать с территории Иудеи и Самарии, чтобы ему продлили визу снова.

После теракта, в котором пострадала семья Марк, когда Али Шрух спас жизнь Хаве Марк, в COGAT, по словам Шрухов, обещали дать Екатерине вид на жительство в ПА, чтобы ей не приходилось постоянно подавать прошения на продлении визы. Вид на жительство Екатерина так и не получила, а спустя год после теракта ей отказали в продлении визы. Только после многочисленных обращений супругов Шрух в израильские инстанции и СМИ Екатерине продлили визу.

Около месяца назад Екатерина позвонила в нашу редакцию и рассказала, что ей вновь отказали в продлении визы, поскольку ее муж находится за границей. Мы обратились в COGAT, где нам пообещали еще раз рассмотреть ее обращение.

На повторное рассмотрение прошения Екатерины может уйти до 45 дней. В течение такого же срока COGAT имеет право рассматривать просьбу Али Шруха на въезд через аэропорт имени Бен-Гуриона.

За месяц до того, как Екатерине Шрух отказали в продлении визы для пребывания в ПА, министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед утвердила просьбу о предоставлении статуса постоянного жителя в Израиле Исламу аль-Биду – второму палестинскому арабу, участвовавшему в спасении Хавы Марк и двух ее дочерей. Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию главы МВД с просьбой обратить внимание на судьбу семьи Шрухов (кстати, именно от Али Шруха в Израиле узнали о том, что первым на месте теракта оказался аль-Бид, остановивший машину доктора). В ответ пресс-секретарь главы МВД Израиля заявила, что мы обратились не по адресу.

Когда стало известно, что Ислам аль-Бид спас еврейскую семью после теракта, он подвергся бойкоту со стороны соседей и со стороны властей ПА, и был вынужден бросить дом и жить на улице, а затем, оставив семью, бежать в Израиль, не имея никакого статуса. Семье врачей Шрух с отношением к ним окружающих повезло больше, однако Али после публикаций о его участии в спасении евреев потерял часть пациентов и семья лишилась значительной части доходов. При этом отношение властей Израиля к семье Шрух не изменилось: бюрократических проблем в последнее время только прибавилось.