ЦАХАЛ и спецслужбы проводят операцию в Акрабе: возможно задержан террорист, убивший двух израильтян в Хауаре

После полудня в четверг, 24 августа, поступила информация о том, что в Акрабе (около Шхема) бойцы ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа блокировали дом Иссы Бани Фаджала, сын которого подозревается в совершении теракта в Хауаре, в результате которого были убиты двое израильтян.

Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на источники, связанные с ФАТХом, пишет, что ЦАХАЛ провел замеры дома Фаджала, вероятно планируя его разрушение.

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Сайт ppost.ps пишет, что военные задержали Ису Бани Фаджалу и его сына Мухаммада. Позже отца отпустили.

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В субботу, 19 августа, в одном из гаражей в Хауаре (к югу от Шхема) были убиты 60-летний Шай Сайлас Нигаркер и его сын, 28-летний Авиад Нир Нигаркер. Был задержан владелец гаража. Спецслужбы проверяли, не он ли сообщил террористу, что к нему пришли израильтяне.

Судя по имеющимся данным, террорист, вооруженный пистолетом, вошел в помещение автомойки в гараже, увидел находившихся там израильтян и расстрелял их в упор, выпустив не менее пяти пуль. После этого он пешком покинул заправку и скрылся. На автомойке было шумно, поэтому террорист не опасался, что кто-либо услышит выстрелы. Израильтяне в момент нападения стояли возле своей машины, они не были вооружены.

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Это был восьмой теракт в районе Хауары с начала 2023 года.