Трагедия около Мертвого моря: в результате оползня погиб ребенок, девять пострадавших. Данные предварительного расследования

Утром в четверг, 24 августа, в национальном парке Эйн-Геди на ручье Нахаль-Давид в результате оползня погиб пятилетний мальчик. Девять человек, в их числе четыре ребенка, получили травмы: девочка четырех лет в состоянии средней тяжести, остальные травмированы легко.

Пострадавшие доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве, "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме и "Шиба" в Тель а-Шомере. В частности, в "Сороку" доставлены мама и сестра погибшего мальчика.

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В "Шибе" оказался восьмилетний Леви Бар Давид, который получил легкие травмы и, как сообщают СМИ, помогал отцу, Йонатану, в спасении других детей.

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Проводится расследование. Установлено, что трагедия произошла, когда несколько семейных групп – родители с детьми – независимо друг от друга шли по размеченной тропе. Этот участок маршрута считается несложным. Но на маршрут обычно выходят рано утром, когда не очень жарко.

Туристы рассказывают, что услышали гул (некоторые говорят о звуке, похожем на звук взрыва), затем начался камнепад, причем падали не только мелкие камни, но и крупные фрагменты скальной породы.

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Один из пострадавших детей, мальчик пяти лет, был вытащен из-под завалов в критическом состоянии. В его спасении и эвакуации участвовали военные и гражданские парамедики. Был задействован вертолет. Однако спасти ребенка не удалось, от полученных травмы он скончался.

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После происшедшего все туристические маршруты вдоль русла ручья Нахаль-Давид были закрыты. закрыты и маршруты в Нахаль Аругот. Полиция в течение некоторого времени блокировала движение транспорта по 90-й трассе в районе Эйн-Геди, опасаясь новых камнепадов, но затем ограничения на движение транспорта были сняты.