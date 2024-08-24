Силы ЦАХАЛа уничтожили десятки террористов на юге и в центре сектора Газы

За минувшие сутки бойцы ЦАХАЛа уничтожили десятки террористов на юге и в центре сектора Газы.

В том числе силы ВВС, действуя под руководством военной разведки (АМАН), ликвидировали Таху Абу-Нада, курировавшего военное производство ХАМАСа.

Силы 252-й дивизии в пятницу начали точечную операцию по уничтожению террористической инфраструктуры в районе города Газа, в ходе которой ликвидировали несколько террористов.

Силы 162-й дивизии за минувшие сутки в ходе ближних боев и посредством беспилотников ликвидировали десятки террористов в районе в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора. . Кроме того, бойцы 401-й бригады "Иквот а-Барзель" обнаружили склад оружия террористов, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

В ходе совместных действий ВВС и сил 98-й дивизии были атакованы несколько террористов, представлявших угрозы израильским военнослужащим, и уничтожен склад боеприпасов в этом районе.