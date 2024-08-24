СМИ: делегация ХАМАСа отправится в Каир

По сообщениям арабских СМИ, делегация ХАМАСа сегодня, в субботу, 24 августа, отправится в Каир, чтобы принять участие в обсуждении сделки по прекращению огня и освобождению заложников.

Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что очередной раунд переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газы, по его словам, был "полезным". Переговоры продолжаются.

Израиль на этих переговорах представляют главы ШАБАК и "Мосада", а также глава стратегического отдела ЦАХАЛа. США – Бретт Макгерк, Египет – глава разведки Аббас Камаль.