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Израиль

Делегацию ХАМАСа в Каире возглавит Халиль аль-Хайя

время публикации: 24 августа 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 12:53
Делегацию ХАМАСа в Каире возглавит Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

Член политбюро террористической организации ХАМАС Иззат ар-Ришак заявил, что хамасовскую делегацию в Каире возглавит один из главных переговорщиков ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

По словам ар-Ришака, аль-Хайя приглашен в Каир посредниками, которые хотят сообщить ему о промежуточных итогах переговоров.

Ранее представитель ХАМАСа подтвердил, что делегация террористической организации отправится в субботу, 24 августа, в Каир. Однако при этом источник подчеркнул: это не означает, что ХАМАС примет участие в переговорах по сделке о прекращении огня. По его словам, делегация встретится с высокопоставленными представителями египетской разведки для получения информации.

Израиль
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