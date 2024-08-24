Делегацию ХАМАСа в Каире возглавит Халиль аль-Хайя

Член политбюро террористической организации ХАМАС Иззат ар-Ришак заявил, что хамасовскую делегацию в Каире возглавит один из главных переговорщиков ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

По словам ар-Ришака, аль-Хайя приглашен в Каир посредниками, которые хотят сообщить ему о промежуточных итогах переговоров.

Ранее представитель ХАМАСа подтвердил, что делегация террористической организации отправится в субботу, 24 августа, в Каир. Однако при этом источник подчеркнул: это не означает, что ХАМАС примет участие в переговорах по сделке о прекращении огня. По его словам, делегация встретится с высокопоставленными представителями египетской разведки для получения информации.