ХАМАС: мы отправимся в Каир, но не для участия в переговорах

Представитель ХАМАСа подтвердил, что делегация террористической организации отправится в субботу, 24 августа, в Каир. Однако при этом источник подчеркнул: это не означает, что ХАМАС примет участие в переговорах по сделке о прекращении огня. По его словам, делегация встретится с высокопоставленными представителями египетской разведки для получения информации.

Заявление представителя ХАМАСа приводят несколько изданий со ссылкой на AFP.

Ранее арабские СМИ сообщили, что делегация ХАМАСа отправится в Каир, чтобы принять участие в обсуждении сделки по прекращению огня и освобождению заложников.

Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что очередной раунд переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газы, по его словам, был "полезным". Переговоры продолжаются.

Израиль на этих переговорах представляют главы ШАБАК и "Мосада", а также глава стратегического отдела ЦАХАЛа. США – Бретт Макгерк, Египет – глава разведки Аббас Камаль.