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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 августа: обыск в доме "тель-авивского террориста"

время публикации: 24 августа 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 06:38
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 августа: обыск в доме "тель-авивского террориста"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Тале), около Сальфита (в Карауат Бани Хасане), около Туль-Карема (в Кафр Джамале), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Рамаллы (в Дир Абу Машале), а также в районе деревни Дура, к югу от Хеврона.

Происходили вооруженные столкновения. В Шхеме военные действовали в доме террориста Джафара Муны, взорвавшегося в Тель-Авиве несколько дней назад.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 августа.

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