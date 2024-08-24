Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 августа: обыск в доме "тель-авивского террориста"

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Тале), около Сальфита (в Карауат Бани Хасане), около Туль-Карема (в Кафр Джамале), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Рамаллы (в Дир Абу Машале), а также в районе деревни Дура, к югу от Хеврона.

Происходили вооруженные столкновения. В Шхеме военные действовали в доме террориста Джафара Муны, взорвавшегося в Тель-Авиве несколько дней назад.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 августа.