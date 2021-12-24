В Самарии автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
В пятницу, 24 декабря, на 60-й трассе около арабской деревни Синджиль (недалеко от Рамаллы, Самария) автомобиль сбил женщину примерно 70 лет, жительницу Палестинской автономии.
Парамедики, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть пострадавшей.
Начато расследование.
В сообщении палестинского агентства Maan утверждается, что женщину сбил автомобиль, которым управлял "поселенец", скрывшийся с места происшествия. Полиция Израиля подтверждает, что женщина была сбита "израильским автомобилем", но ничего не сообщает о том, что виновник ДТП скрылся.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день