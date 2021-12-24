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NEWSru.co.il :: В Израиле24 декабря 2021 г., 11:11

В Самарии автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

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В Самарии автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

В пятницу, 24 декабря, на 60-й трассе около арабской деревни Синджиль (недалеко от Рамаллы, Самария) автомобиль сбил женщину примерно 70 лет, жительницу Палестинской автономии.

Парамедики, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть пострадавшей.

Начато расследование.

В сообщении палестинского агентства Maan утверждается, что женщину сбил автомобиль, которым управлял "поселенец", скрывшийся с места происшествия. Полиция Израиля подтверждает, что женщина была сбита "израильским автомобилем", но ничего не сообщает о том, что виновник ДТП скрылся.


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