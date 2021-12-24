Разрушена йешива в Хомеше: активисты сдаваться не намерены
Утром в пятницу, 24 декабря, при участии бойцов пограничной полиции и сотрудников министерства обороны в Хомеше (северная Самария) были снесены временные сооружения, в том числе было разрушено помещение йешивы.
В официальном сообщении пограничной полиции сказано: "Снесены три деревянные конструкции и еще три легкие постройки".
Эти действия были осуществлены несмотря на массовый протест.
Накануне около 15 тысяч человек приняли участие в марше в районе Хомеша, выразив свое несогласие с решением разрушить йешиву. Одним из организаторов марша была вдова Иегуды Диментмана, который был убит неделю назад арабским террористом на выезде из Хомеша.
Йешива в Хомеше просуществовала 15 лет, впервые она была основана через год после насильственного выселения жителей поселка в рамках программы размежевания в 2005 году. Силы безопасности раз за разом разрушают ее, но еврейские активисты восстанавливают и продолжают изучение Торы.
После очередного разрушения на месте будут дислоцированы бойцы пограничной полиции, чтобы воспрепятствовать возвращению евреев в Хомеш. Но активисты уже сейчас заявляют: йешива в Хомеше будет восстановлена.
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