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NEWSru.co.il :: В Израиле24 декабря 2021 г., 13:39

Полиция просит о помощи в розыске пропавшего жителя Иерусалима

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Полиция просит о помощи в розыске пропавшего жителя Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летнего жителя Иерусалима по имени Эфраим (фамилия не указана). В последний раз его видели 20 декабря на горе Мерон. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 1.75, худощавый, светлокожий. Носит очки. Описание одежды: стандартная одежда еврея-ультраортодокса (белая рубашка, черные брюки и пиджак), носит черную шляпу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683200 или 100.


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