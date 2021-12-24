Полиция просит о помощи в розыске пропавшего жителя Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летнего жителя Иерусалима по имени Эфраим (фамилия не указана). В последний раз его видели 20 декабря на горе Мерон. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 1.75, худощавый, светлокожий. Носит очки. Описание одежды: стандартная одежда еврея-ультраортодокса (белая рубашка, черные брюки и пиджак), носит черную шляпу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683200 или 100.