Герцог пригласил Путина посетить Израиль в 2022 году

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригласил его принять участие в открытии музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога в 2022 году, сообщают пресс-служба президента Израиля и агентство РИА Новости.

В сообщении отмечается, что Герцог позвонил Путину, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом. В ходе разговора стороны также отметили "растущее сотрудничество в различных областях, особенно в экономике, науке и сельском хозяйстве".

"Президент Путин поблагодарил президента Герцога за теплый разговор и пригласил его в ближайшее время посетить Россию. Президент Герцог поблагодарил президента России за приглашение и пригласил его, помимо приглашения премьер-министра, принять участие в открытии Музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога, открытие которого ожидается в 2022 году", – говорится в сообщении пресс-службы израильского президента.

Пресс-служба Кремля сообщает по этому поводу: "Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в гуманитарной сфере. Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра её итогов. Условлено продолжить личные контакты".