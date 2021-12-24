Прогноз погоды на 24 декабря: холодно, слабые дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 декабря, температура будет ниже среднесезонной. Дожди, в основном слабые, от севера до северного Негева. К вечеру дожди прекратятся. Слабый снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 12-16, в Хайфе – 11-13, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 10-16, в Мицпе-Рамоне – 7-10, на побережье Мертвого моря – 16-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-16, в Ариэле – 7-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-17, на Голанских высотах – 8-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 100-170 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 45 км/ч).

В субботу – переменная облачность, прохладно. В воскресенье-понедельник – солнечно, прохладно.