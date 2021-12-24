Выступление Беннета, "выборы" в "Еш Атид" и сделка Дери. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В начале этой недели премьер-министр Нафтали Беннет выступил на пресс-конференции. Это была именно пресс-конференция, когда после речи премьера журналисты получили возможность задавать вопросы. Отвечал на них Беннет, правда, в классическом стиле политика: говорил то, что хотел, совершенно не обязательно в связи с вопросом. Но отвечал. Это было единственное отличие его выступления от выступлений Биньямина Нетаниягу. В остальном же, это была в точности речь бывшего премьер-министра Израиля. Выступление началось в 8 вечера, под выпуск новостей. Беннет говорил о коронавирусе, о необходимости вакцинации, о важности дисциплины и соблюдения распоряжений минздрава. Даже пример, приведенный Беннетом (девочка, вовремя не привившаяся и тяжело переболевшая коронавирусом), как будто был взят из учебника риторики, составленного Нетаниягу. Беннет повторил, что его задача сохранить экономику функционирующей, посоветовал гражданам постараться работать из дома, уклончиво и неконкретно ответил на вопросы журналистов, и встреча закончилась.

В этом выступлении настолько не было информативного или какого-либо иного содержания, что многие задались вопросом, зачем Беннет вообще созвал эту пресс-конференцию. Ответ – возможно частичный, возможно случайный – поступил через два дня, когда телеканал "Решет" опубликовал опрос, проведенный Камилем Фуксом. В данном опросе впервые партия "Ямина" впервые совершила скачок с 5-6 к 9 мандатам. Это лучший показатель партии, которую возглавляет премьер-министр Беннет, за последние полгода. Трудно делать далеко идущие выводы на основании одного опроса, однако в окружении Беннета убеждены, что речь идет об изменении тенденции. Стоит отметить, что результаты опроса были опубликованы еще до того, как кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял свои последние решения: о "зеленых" и "фиолетовых" стандартах в торговых центрах, о переводе части школьников на дистанционное обучение и о новых "красных" государствах.

Говоря об опросе "Решет", нельзя не обратить внимание и на неожиданный рывок партии "Тиква Хадаша", которой по этому опросу впервые за долгое время удается преодолеть электоральный барьер. Это притом что министр просвещения Ифат Шаша-Битон, представитель "Тиква Хадаша", остается едва ли не главной контроверсальной фигурой в нынешнем правительстве. Ее позиция в отношении вакцинации в школах совпадает с мнением некоторых активистов родительских комитетов, требующих, чтобы детей прививали вне стен учебных заведений, однако в целом ее позиция выглядит как попытка заработать очки популистскими методами. При этом в жертву приносится -эффективность борьбы с коронавирусом. Процент привитых школьников остается крайне низким, Шаша-Битон, если не виновата напрямую в таком промежуточном результате, то очевидно не прикладывает достаточных усилий для того, чтобы этот результат изменить. И тем не менее, "Тиква Хадаша" приподняла голову над электоральным барьером. Надолго ли? Увидим.

Нафтали Беннет, мягко говоря, не симпатизирует министру просвещения. Между ними были и открытые конфликты, царит взаимная подозрительность, и люди, которые знакомы с происходящим в коридорах Кнессета, утверждают, что премьер-министр был бы рад смене фигуры в кресле министра просвещения. "Шаша-Битон превратилась в обузу для всего правительства", – говорят многие в окружении Беннета. Однако премьер-министр, имеющий шесть мандатов, и опирающийся на коалицию из 61 мандата, лишен свободы персонального маневра. И дело не только в том, что Шашу-Битон поддерживает (по крайней мере, на словах) глава ее партии Гидеон Саар. Дело еще и в том, что увольнение любого министра, увеличивает ровно на одного число депутатов, желающих свести счеты с нынешней коалицией в целом и с Нафтали Беннетом в частности. Премьер-министр не может себе этого позволить.

Слабая, а по сути отсутствующая политическая опора у Беннета дает о себе знать не только в ходе дискуссий о коронавирусе. Ситуация в сфере безопасности грозит поставить Беннета в ситуацию конфликта не внутри правительства (там вялотекущий кризис по самым разным поводам остается в силе), а со своими избирателями. Убийство Иегуды Диментмана вернуло на повестку дня противоречие, с которым сталкивается любой премьер-министр от национального лагеря. Ему приходится маневрировать между своими избирателями, а зачастую и своей идеологией, с одной стороны и внешне или внутриполитическими ограничениями с другой. Наиболее естественным шагом для главы партии "Ямина", бывшего главы Совета поселений Нафтали Беннета, было бы легализовать деятельность йешивы на том месте, где ранее находился поселок Хомеш. Премьер-министр Нафтали Беннет не может сделать этого, так как закон о размежевании никто не отменял и тем более никто не отменял давления со стороны США. На этой неделе телеканал "Решет" сообщил, что президент Джо Байден демонстративно не ответил на телефонный звонок премьер-министра Беннета. Согласно информации, источник которой неизвестен и очень может быть, что он находится в канцелярии премьер-министра, возмущение Байдена вызвал отказ Беннета согласиться на прекращение строительства в Иудее и Самарии и на замораживании проекта строительства квартала Атарот. По вопросу об Атароте гнев Байдена, если таковой вообще имеет место, не обоснован, так как Беннет давно отдал распоряжение не продвигать этот проект. Но такого рода публикация безусловно на руку премьер-министру. Это дает возможность ему более наглядно и убедительно объяснить своим избирателям, почему например он не может гарантировать спасения йешивы Хомеш. "Премьер-министр делает все от него зависящее, но гарантировать ничего не может", – сказал в интервью "Кан РЭКА" депутат Кнессета Йом-Тов Кальфон ("Ямина").

В то время как Беннет ищет выход из крайне сложного политико-идеологического тупика, глава "Еш Атид" Яир Лапид одержал на этой неделе победу на несостоявшихся выборах главы партии. Несостоявшихся, так как в "Еш Атид" не нашлось никого, пожелавшего баллотироваться против Лапида, и он был объявлен победителем. Однако, если есть победы, которые опаснее любого поражения, это одна из них. Еще до выборов в Кнессет 24-го созыва тогдашний депутат от "Еш Атид" Офер Шелах потребовал проведения в партии праймериз. Лапид мог легко победить на этих праймериз, обеспечив себе место лидера, а партии – имидж хоть немного, но демократической структуры. Вместо этого он отклонил требование Шелаха, выдавил его из партии, а сейчас не нашел никого, кто захотел бы даже попытаться бросить ему вызов. Даже в Сирии у Асада есть формальные конкуренты. У Лапида – не нашлось.

В "Ликуде" проблема обратная. Там есть множество кандидатов на пост человека, который судя по всему, никуда не собирается уходить. Биньямин Нетаниягу все яснее дает понять, что слухи о его политической смерти были явно преувеличены. Намерение Нетаниягу сохранить свои позиции отразилось и в его попытке удалить из партии так называемых "Новых ликудников" (оппозиционную к нему группу более центристски-либерального толка) и в прямых выпадах в сторону депутата Исраэля Каца. Нетаниягу ведет себя как лидер, который чувствует, что в партии зреют зерна бунта, и он совершенно не хочет пассивно ожидать, когда эти зерна дадут плоды.

Один из ближайших политических партнеров Нетаниягу – глава партии ШАС Арье Дери – подписал досудебную сделку. То, что началось более семи лет назад как крупный коррупционный скандал, в центре которого находился Дери, заканчивается очень скромной досудебной сделкой. Наиболее интересным с точки зрения политической системы моментом является право, которое сохранил за собой Дери – вернуться в политику в любой момент. Отсутствие пометки "калон" ("позорные преступления"), которая закрыла бы Дери дорогу в политику на семь лет, делает нынешнего главу ШАС потенциальным депутатом и даже министром. Еще одно дело, начинавшееся с громких заголовков, заканчивается тихо и скудно. Можно предположить, что на выборах в Кнессет 25-го созыва нас ждет новая версия кампании הוא זכאי ("Он невиновен").

В ближайшие дни правительству предстоит решать вопрос о введении ограничений на проведение массовых мероприятий. Одним из наиболее острых противников этого шага является министр финансов Авигдор Либерман. Любой удар по бизнесам – это почти всегда компенсации, то есть то, чего главы минфина всеми силами стараются избежать. Одновременно Либерман выполняет роль политического посредника между министром внутренних дел Айелет Шакед и партией РААМ в бесконечной саге вокруг закона об электричестве. Именно Либерман инициировал проведение встречи между Шакед и Уалидом Тахой, которая закончилась согласием продолжать переговоры. Как уже многократно говорилось, никто в этой коалиции не торопится на избирательные участки. И если нужно, то глава НДИ готов играть роль "политического оператора" в этой крайне сложной коалиции.