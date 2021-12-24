Пожар в деревне Янух-Джат, погибла молодая женщина
В жилом доме в друзской деревне Янух-Джат в Западной Галилее возник пожар, в результате которого крайне тяжелые ожоги получила молодая женщина.
24-летняя пострадавшая была доставлена в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии в критическом состоянии. Вскоре врачи были вынуждены констатировать ее смерть.
В результате пожара еще пять человек получили легкие отравления дымом.
Причина возгорания выясняется.
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