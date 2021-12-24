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NEWSru.co.il :: В Израиле24 декабря 2021 г., 06:51

Пожар в деревне Янух-Джат, погибла молодая женщина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Пожар в деревне Янух-Джат, молодая женщина в критическом состоянии

В жилом доме в друзской деревне Янух-Джат в Западной Галилее возник пожар, в результате которого крайне тяжелые ожоги получила молодая женщина.

24-летняя пострадавшая была доставлена в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии в критическом состоянии. Вскоре врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

В результате пожара еще пять человек получили легкие отравления дымом.


Причина возгорания выясняется.

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