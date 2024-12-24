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Израиль

Война в Газе в ночь на 24.12.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 24 декабря 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 06:57
Война в Газе в ночь на 24.12.2024: удары по целям на севере и в центре сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 24 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере и в центре Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: ЦАХАЛ наносил удары по зданиям в районе больницы "Камаль Адуан" и подрывал дома в этом районе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Таль аз-Заатаре в Джабалии; танки ЦАХАЛа открыли огонь по воротам на въезде в Индонезийскую больницу.

В центре сектора: источники в Газе утверждают, что ЦАХАЛ атаковал автомобиль охраны гуманитарной помощи в Дир аль-Балахе, пять человек погибли; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на севере Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 24 декабря.

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