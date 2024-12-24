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Израиль

Кац впервые подтвердил причастность Израиля к ликвидации Ханийи

время публикации: 24 декабря 2024 г., 05:53 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 06:05
Кац впервые подтвердил причастность Израиля к ликвидации Ханийи
Flash90/Chaim Goldberg

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ("Ликуд") 23 декабря, выступая на мероприятии перед офицерами ЦАХАЛа и служб безопасности, впервые подтвердил причастность Израиля к ликвидации главы политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи.

Ханийя был убит в Тегеране 31 июля 2024 года. Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию.

Кац заявил: "В эти дни, когда террористическая организация хуситов запускает ракеты по Израилю, я хочу донести до них ясное послание: мы победили ХАМАС, мы победили "Хизбаллу", мы ослепили системы обороны в Иране и повредили системы производства [ракет]. Мы свергли режим Асада в Сирии, мы нанесли тяжелые удары по "оси зла", и мы также нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене, которая остается последней в очереди... Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре [хуситов] и обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханийей, Синуаром и Насраллой – в Тегеране, Газе и Ливане – мы сделаем это в Ходейде и Сане. Рука того, кто поднимет руку на Израиль, будет отрублена, длинная рука Армии обороны Израиля достанет его и сведет счеты".

Текст выступления Каца цитируется по публикации Times of Israel, которую уже цитируют многие зарубежные СМИ, отметившие, что министр обороны Израиля впервые объявил о причастности израильтян к ликвидации Ханийи.

Непонятно, было ли выступление Исраэля Каца согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и военно-политическим кабинетом, или объявление о причастности Израиля к ликвидации Ханийи было личной инициативой министра обороны.

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