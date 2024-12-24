В Хайфе сиделка похитила сотни тысяч шекелей у 100-процентного инвалида 77 лет

Полиция сообщает об аресте 26-летней жительницы арабской деревни Маншия Забда, которая подозревается в хищении сотен тысяч шекелей у пожилого мужчины в Хайфе, с которым она работала в качестве сиделки.

Потерпевшему 77 лет, он болен раком и является 100-процентным инвалидом. Сиделка, нанятая для ухода за этим человеком, воспользовалась его доверчивостью, украла его кредитные карты и сделала для себя покупки на сотни тысяч шекелей.

Судя по сообщению полиции, эта молодая женщина познакомилась с пожилым пациентом, когда он находился в медицинском центре, а затем устроилась работать с ним сиделкой в частном порядке.