x
24 декабря 2024
|
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2024
|
24 декабря 2024
|
последняя новость: 13:27
24 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Убийца Иешиягу Блума приговорен к 26 годам тюрьмы

Убийства
Судебные решения
время публикации: 24 декабря 2024 г., 13:02 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 13:09
Убийца Иешиягу Блума приговорен к 26 годам тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Суд Центрального округа приговорил 22-летнего Асафа Баргига к 26 годам лишения свободы за убийство 22-летнего Иешиягу Блума, который был зарезан на парковке возле пляжа в Ришон ле-Ционе 8 августа 2020 года.

Кроме того, Асаф Баргиг приговорен к выплате компенсации семье погибшего в размере 258 тысяч шекелей.

Асаф Баргиг был признан виновным в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в причинении помех правосудию в апреле этого года.

Следствием было установлено, что Иешиягу Блум получил несколько ударов ножом, после чего Баргиг с друзьями скрылись с места происшествия, при этом Асаф Баргиг похвастался своим друзьям тем, что "он ему сделал", а затем выбросил окровавленный нож. Обвиняемый себя виновным в убийстве не признал.

Сообщникам Асафа Баргига также вынесены приговоры. Это жители Рамле, Нес-Ционы и Лода, которым от 17 до 25 лет.

Израильские СМИ писали, что у родителей Иешиягу Блума остались трое детей, включая брата-близнеца погибшего. Иешиягу после срочной службы в армии много путешествовал, он планировал поступить на инженерно-строительный факультет Ариэльского университета и открыть вместе с другом бизнес по ремонту помещений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

Вынесен вердикт по делу об убийстве на пляжной парковке в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 сентября 2020

Полиция раскрыла убийство Иешиягу Блума в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 августа 2020

Продлено содержание под стражей шести подозреваемых в причастности к убийству в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 августа 2020

Пятеро подозреваемых в причастности к убийству Иешиягу Блума остаются под стражей