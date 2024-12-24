Убийца Иешиягу Блума приговорен к 26 годам тюрьмы

Суд Центрального округа приговорил 22-летнего Асафа Баргига к 26 годам лишения свободы за убийство 22-летнего Иешиягу Блума, который был зарезан на парковке возле пляжа в Ришон ле-Ционе 8 августа 2020 года.

Кроме того, Асаф Баргиг приговорен к выплате компенсации семье погибшего в размере 258 тысяч шекелей.

Асаф Баргиг был признан виновным в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в причинении помех правосудию в апреле этого года.

Следствием было установлено, что Иешиягу Блум получил несколько ударов ножом, после чего Баргиг с друзьями скрылись с места происшествия, при этом Асаф Баргиг похвастался своим друзьям тем, что "он ему сделал", а затем выбросил окровавленный нож. Обвиняемый себя виновным в убийстве не признал.

Сообщникам Асафа Баргига также вынесены приговоры. Это жители Рамле, Нес-Ционы и Лода, которым от 17 до 25 лет.

Израильские СМИ писали, что у родителей Иешиягу Блума остались трое детей, включая брата-близнеца погибшего. Иешиягу после срочной службы в армии много путешествовал, он планировал поступить на инженерно-строительный факультет Ариэльского университета и открыть вместе с другом бизнес по ремонту помещений.