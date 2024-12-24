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Израиль

Умерла бывшая заложница Хана Кацир

время публикации: 24 декабря 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 12:34
Умерла бывшая заложница Хана Кацир
Штаб семей похищенных израильтян

В возрасте 78 лет умерла Хана Кацир – она провела в плену у террористов ХАМАСа в Газе 47 дней, с 7 октября по 24 ноября 2023 года.

Ее муж Авраам Кацир был убит 7 октября во время нападения террористов на кибуц Нир-Оз. Ее сын Эльад Кацир был убит террористами "Исламского джихада", его тело нашли и доставили в Израиль 6 апреля 2024 года.

После освобождения из плена состояние Ханы Кацир ухудшилось. У нее был выявлен синдром разбитого сердца (кардиомиопатия такоцубо). Причиной, очевидно, стал сильный стресс, травмы, голод, длительное отсутствие медицинской помощи.

Соболезнования в связи со смертью Ханы Кацир выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. В заявлении главы правительства сказано: "Моя супруга Сара и я скорбим по поводу смерти Ханы Кацир, пережившей плен ХАМАСа и скончавшейся после года борьбы за свою жизнь. Нам удалось вернуть домой Хану, которая была похищена ХАМАСом 7 октября, но ее тело и душа до последнего дня несли на себе шрамы пережитого ужаса. Мы обнимаем семью Кацир, будем неустанно работать и сделаем все возможное, пока не вернем домой всех заложников".

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