ЦАХАЛ: в Туль-Кареме ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии 18 задержанных за ночь

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 24 декабря в Туль-Кареме была начата масштабная дивизионная антитеррористическая операция. Был ликвидирован террорист, пытавшийся оказать вооруженное сопротивление.

Еще один террорист был нейтрализован в Шхеме, заявляет ЦАХАЛ (по данным источников в ПА, он был ранен).

В сообщении сказано, что силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 18 подозреваемых в терроре. Конфисковано оружие – в том числе автоматические винтовки и пистолеты.