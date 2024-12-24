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Израиль

ЦАХАЛ: в Туль-Кареме ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии 18 задержанных за ночь

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 24 декабря 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 11:28
ЦАХАЛ: в Туль-Кареме ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии 18 задержанных за ночь
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 24 декабря в Туль-Кареме была начата масштабная дивизионная антитеррористическая операция. Был ликвидирован террорист, пытавшийся оказать вооруженное сопротивление.

Еще один террорист был нейтрализован в Шхеме, заявляет ЦАХАЛ (по данным источников в ПА, он был ранен).

В сообщении сказано, что силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 18 подозреваемых в терроре. Конфисковано оружие – в том числе автоматические винтовки и пистолеты.

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