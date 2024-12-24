Операции в Иудее и Самарии в ночь на 24.12.2024: в Туль-Кареме, Шхеме, Хизмэ – есть убитые

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 декабря действовали в Туль-Кареме, в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Байте), около Бейт-Лехема (в Даэйшэ, Дохе), около Иерусалима (в Хизмэ).

Происходили вооруженные столкновения. Есть убитые (в Туль-Кареме и Хизмэ) и раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 декабря.