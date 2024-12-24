Напряженность в коалиции, переговоры с ХАМАСом. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

На этой неделе израильская политика развивается в двух направлениях. С одной стороны, война диктует ключевые решения: принятие бюджета и мер по преодолению последствий конфликта. С другой стороны, политики уже готовятся к поствоенному периоду, когда страна вернется к внутренним дискуссиям и возможным выборам.

Между тем напряженность внутри коалиции усиливается. Голосование Итамара Бен-Гвира против принятия бюджета обострило разногласия, но премьер-министр Биньямин Нетаниягу не спешит увольнять министров, чтобы избежать ослабления коалиции.

На фоне этих событий обсуждаются возможные переговоры с ХАМАСом об освобождении заложников. Хотя некоторые политические силы выступают за частичную сделку, такая позиция сохраняет возможность продолжения конфликта.

Как эти внутренние и внешние вызовы повлияют на будущее Израиля, станет ясно в ближайшие месяцы.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".