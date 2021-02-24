Опросы "Кан", N12 и 103FM: "Кахоль Лаван" в Кнессете, у Нетаниягу нет коалиции

Согласно опросам, опубликованным сегодня рядом израильских СМИ, за последнюю неделю сменный премьер-министр Бени Ганц сумел поправить свои позиции, и его партия снова проходит электоральный барьер, набирая 4-5 мандатов. Ни в одном из опросов премьер-министр Биньямин Нетаниягу не получает возможности сформировать узкую коалицию, даже если к нему присоединится партия "Ямина".

Согласно опросу, проведенному по заказу государственной корпорации телерадиовещания "Кан", партия "Ликуд" набирает 29 мандатов, "Еш Атид" Яира Лапида – 18 мандатов, "Тиква Хадаша" Гидеона Саара – 13 мандатов, "Ямина" Нафтали Беннета – 11 мандатов, общий список арабских партий – 9 мандатов, ШАС – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" и НДИ – по 7 мандатов, "Авода" – 6 мандатов, "Ционут Датит", "Кахоль Лаван" и МЕРЕЦ – по 4 мандата.

Опрос службы новостей "Хадашот 12" практически идентичен: у "Ликуда" 28 мандатов, "Еш Атид" набирает 18 мандатов, "Тиква Хадаша" – 13, "Ямина" – 11, общий список арабских партий – 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" и НДИ – по 7, "Авода" – 6, "Кахоль Лаван" – 5, "Ционут Датит" и МЕРЕЦ – по 4.

Также не сильно отличаются и результаты опроса радиостанции 103FM: у "Ликуда" 28 мандатов, "Еш Атид" набирает 18 мандатов, "Тиква Хадаша" – 13, "Ямина" – 12, общий список арабских партий – 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" и НДИ – по 7, "Авода" – 6, "Ционут Датит" – 5, "Кахоль Лаван" и МЕРЕЦ – по 4.

Накануне вечером телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам" совместно с компанией iPanel. 31% респондентов заявили, что хотели бы видеть во главе правительства Биньямина Нетаниягу, 20% – Яира Лапида, 15% – Гидеона Саара, 13% – Нафтали Беннета.