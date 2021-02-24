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NEWSru.co.il :: В Израиле24 февраля 2021 г., 07:29

"Комендантский час" на Пурим: что делать тем, кто заказал циммер или отель

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"Комендантский час" на Пурим: что делать тем, кто заказал циммер или отель

Вечером 23 февраля члены кабинета министров поддержали предложение минздрава о введении на время Пурима ночного "комендантского часа" с тем, чтобы сдержать распространение вируса. Ограничения будут действовать с четверга, 25 февраля, до воскресенья, 28 февраля. "Комендантский час" будет начинаться в 20:30 и заканчиваться в 05:00. На время действия "комендантского часа" вводится запрет на удаление от места жительства более, чем на 1 км. Запрещено ходить в гости или принимать гостей. Междугородние трассы будут "закрываться" уже в 20:00.

Читатели обратились в редакцию NEWSru.co.il с просьбой разъяснить: как поступить тем, кто еще до решения правительства по поводу "комендантского часа" заказал циммер или номер в отеле, чтобы отправиться на отдых в праздничные дни.


В полиции дали следующее разъяснение: 25-28 февраля с 20:30 до 5 утра будет действовать режим "комендантского часа", предписывающий запрет на удаление от места жительства более, чем на 1 км. Тем, кто в эти дни будет находиться на отдыхе в циммере или отеле, рекомендуется вечером и ночью не отходить и не отъезжать от своего циммера или гостиницы, являющегося местом временного проживания, далее, чем на 1 км.

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