Верховный суд простил адвоката, которой ИИ включил в исковое заявление 36 фиктивных судебных решений

Верховный суд Израиля раскритиковал адвоката из юридической службы Министерства юстиции Сухейр Зейдан, которая подала в Верховный суд документ, предположительно написанный, по крайней мере частично, с помощью искусственного интеллекта.

Инцидент произошел при рассмотрении петиции, поданной против решения шариатского апелляционного суда (мусульманского аналога раввинских судов) по вопросу развода.

Юридическая аргументация, представленная в петиции, в основном опиралась на несуществующие судебные решения и цитаты, что стало результатом использования адвокатом "информации, предоставленной сайтом, достоверность которого она не проверила".

В общей сложности судья Верховного суда Гила Канфи-Штайниц насчитала в аргументах адвоката ссылки на 36 несуществующих или перевранных судебных решений.

Зейдан сначала утверждала, что это опечатки, возникшие из-за технической ошибки, но затем признала, что полагалась на "сайт", результаты которого не потрудилась проверить. Она не указала, что это был за загадочный сайт, но судья пришла к выводу, что с высокой вероятностью адвокат использовала сайт на основе искусственного интеллекта.

Канфи-Штайниц отметила, что нет ничего плохого в использовании искусственного интеллекта, в том числе в юридической сфере, но разъяснила очевидное - нельзя полагаться на результаты ИИ без проверки их достоверности, и выразила ряд опасений по поводу безответственного использования таких инструментов.

При этом судья подчеркнула, что она не отклоняет петицию сразу и не обязывает адвоката оплачивать личные издержки за подачу ложных заявлений в суд только потому, что это первый подобный инцидент в Израиле.

Стоит отметить, что в США уже был похожий инцидент. В летом 2023 года Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка оштрафовал адвокатов, в иске которых фигурировали отсылки на 6 дел, придуманных ИИ.