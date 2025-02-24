В Израиле самый холодный день в году: слабый снегопад и гололед в горах

В ночь на понедельник, 24 февраля, в Израиле были рекордно низкие температуры за этот зимний сезон. Особенно холодно в горных районах. Ночью в Иерусалиме температура опустилась почти до 0 градусов, на Хермоне – до -7, в Цфате – до 0, в Кацрине – до 0, в горах Самарии и Иудеи – до 1-2 градусов, в Хайфе – до 5, в Беэр-Шеве – до 2, в Тель-Авиве – до 6.

Осадки незначительные. Во многих горных районах Израиля с вечера 23 февраля фиксировался слабый снегопад. Местами гололед.

При этом снег шел не только на Хермоне, Голанских высотах и в Верхней Галилее, но также на горе Кармель и в Хайфе (в течение очень короткого промежутка времени).

Заморозки и весеннее цветение на севере Израиля. Фоторепортаж

Полиция настоятельно рекомендует воздержаться от необязательных поездок, так как вождение на "летней резине", без специальных приспособлений, по обледенелым дорогам крайне опасно.

В связи со сложными погодными условиями, накануне муниципалитет Иерусалима объявил, что образовательные учреждения столицы начнут работать с 9 утра.

В течение ближайших дней ожидается постепенное потепление. Хотя температура всё ещё будет ниже среднесезонной.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.