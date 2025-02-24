После прекращения огня на север вернулись только 6500 эвакуированных

Из 63,5 тысяч жителей севера Израиля, находившихся в эвакуации на дату прекращения огня в конце ноября 2024 года, к концу февраля домой вернулись только около 6500 человек.

38,8 тысяч человек продолжают жить у родственников и на съемных квартирах, и 11,5 тысяч человек живут в отелях.

Напомним, что накануне командование тылом сняло последние ограничения для жителей севера, а с 1 марта государство прекращает финансирование проживания эвакуированных.

Проживающие в отелях смогут продолжать оставаться в них за счет государства до 7 июля, но если они не покинут отель до 7 марта, полагающаяся им компенсация начнет постепенно уменьшаться вплоть до полного исчезновения с 1 июня.

Остальные эвакуированные прекратят получать выплату в размере 200 шекелей на взрослого и 100 шекелей на ребенка, но смогут в любом случае получить компенсацию, даже если вовсе не вернутся на север.

Размер компенсации составляет 15360 шекелей на взрослого и 7680 шекелей на ребенка (без учета компенсации, полагающейся от налогового управления за ущерб имуществу). Кроме того, выплата за ущерб от запустения, не покрываемый налоговым управлением, составит 10000 шекелей на взрослого и 5000 шекелей на ребенка (до 7 детей).

Напомним, что администрация населенных пунктов севера подала несколько исков в БАГАЦ с требованием отложить обязательное возвращение жителей из эвакуации на лето.