21-летний водитель, находясь под действием алкоголя и наркотиков, сбил велосипедиста

Государственная прокуратура подала в суд по транспортным делам в Ашдоде обвинительное заключение против 21-летнего Орхая Бара Тапиро из Кирьят-Малахи, который в июле прошлого года сбил велосипедиста, находясь за рулем под воздействием наркотиков и алкоголя.

По данным обвинительного заключения, ДТП произошло 19 июля рано утром. Тапиро, который накануне употреблял алкоголь, кокаин и марихуану, вел машину по шоссе 40. В это время 66-летний Гиль Розенштейн ехал на велосипеде по правой обочине в том же направлении, что и Тапиро, впереди него.

Во время движения Тапиро начал постепенно смещаться вправо к обочине, не пересекая разделительную линию. В определенный момент велосипедист сместился влево, заехав с обочины на правую полосу, по которой ехал Тапиро, и автомобиль Тапиро сбил его.

В результате аварии велосипедист получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Тапиро обвиняется в причинении смерти по неосторожности, вождении автомобиля без действующих водительских прав и вождении в нетрезвом состоянии. Прокуратура подала также в суд просьбу об аннулировании водительских прав обвиняемого.