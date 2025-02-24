x
24 февраля 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 февраля 2025
|
24 февраля 2025
|
последняя новость: 11:02
24 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

21-летний водитель, находясь под действием алкоголя и наркотиков, сбил велосипедиста

ДТП
время публикации: 24 февраля 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 10:56
21-летний водитель, находясь под действием алкоголя и наркотиков, сбил велосипедиста
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Государственная прокуратура подала в суд по транспортным делам в Ашдоде обвинительное заключение против 21-летнего Орхая Бара Тапиро из Кирьят-Малахи, который в июле прошлого года сбил велосипедиста, находясь за рулем под воздействием наркотиков и алкоголя.

По данным обвинительного заключения, ДТП произошло 19 июля рано утром. Тапиро, который накануне употреблял алкоголь, кокаин и марихуану, вел машину по шоссе 40. В это время 66-летний Гиль Розенштейн ехал на велосипеде по правой обочине в том же направлении, что и Тапиро, впереди него.

Во время движения Тапиро начал постепенно смещаться вправо к обочине, не пересекая разделительную линию. В определенный момент велосипедист сместился влево, заехав с обочины на правую полосу, по которой ехал Тапиро, и автомобиль Тапиро сбил его.

В результате аварии велосипедист получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Тапиро обвиняется в причинении смерти по неосторожности, вождении автомобиля без действующих водительских прав и вождении в нетрезвом состоянии. Прокуратура подала также в суд просьбу об аннулировании водительских прав обвиняемого.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Гражданин Турции, подозреваемый в совершении смертельного наезда в Тель-Авиве, арестован
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Около Хадеры грузовик сбил велосипедиста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2025

В Негеве автомобиль сбил велосипедиста, пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2024

Около Нес-Ционы автомобиль сбил велосипедиста