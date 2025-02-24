Ганц: "правительство 7 октября" занято сделками

В понедельник, 24 февраля, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Необходимо относиться к попытке теракта в Гуш-Дане в прошлый четверг так, как будто в результате этой попытки погибли 100 человек. Нельзя полагаться на удачу, нужно подавить ячейки террора".

"Но "правительство 7 октября" занято сделками с коалиционными партнерами. Первая сделка – бюджет в обмен на освобождение от призыва, вторая сделка – бюджет в обмен на секторальные блага. Все направлено на сохранение коалиции, а не на восстановление севера и других районов. Третья сделка – сначала бюджет, а затем освобождение заложников", – сказал Ганц.

"Мы сошли с ума. Людей держат голодными, мучают, держат закованными. Нет ничего более срочного, чем освобождение заложников. Уничтожение власти ХАМАСа и разгром этой организации – только вопрос времени. Но прежде всего надо освободить заложников", – подчеркнул лидер "Махане Мамлахти".

Отвечая на вопрос о возможной смене главы партии на Гади Айзенкота, Ганц сказал: "Я создал эту партию, я возглавляю ее и продолжу ее возглавлять".