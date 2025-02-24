Либерман вновь потребовал создания государственной следственной комиссии по событиям 7 октября

В понедельник, 24 февраля, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Есть немало вопросов по поводу расследований, которые проводятся сейчас армией. Кто изучал действия начальника генерального штаба, его заместителя , высших офицеров? Не может быть эффективного расследования без изучения действий политического руководства. Все должны дать ответ".

"Единственный форум, который может дать ответ – государственная следственная комиссия. Эта комиссия должна дать ответы на все вопросы", – считает Либерман.

"К сожалению, отец одной погибшей на фестивале "Нова" не дождался ответа и покончил с собой", – сказал глава НДИ.

"Эта комиссия будет создана. Если не в этом правительстве, то первым решением следующего правительства будет решение о создании такой комиссии", – заявил Либерман.