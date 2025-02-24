Израильский журналист, поддержавший террористов в интервью каналу ХАМАСа, лишен удостоверения

Руководство государственной пресс-службы приняло решение лишить журналистского удостоверения Саида Хасанина, сотрудника вещающей на арабском языке израильской радиостанции "Аль-Нас".

Основанием для этого стали заявления, сделанные им в интервью телеканалу ХАМАСа "Аль-Акса", трансляции которого в Израиле запрещены. Как сообщается, Хасанин назвал Израиль вражеским государством, высказался в поддержку террористической группировки и против военнослужащих ЦАХАЛа.

"Государственная пресс-служба стоит на страже свободы прессы и свободы слова. Однако недопустимо, чтобы журналист, у которого есть соответствующее удостоверение, занимался подстрекательством, угрожая гражданам Израиля и военнослужащим", – заявил глава ведомства Ницан Хен.