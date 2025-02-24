Голан заявил, что Нетаниягу "не хочет свергать власть ХАМАСа"

В понедельник, 24 февраля, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Сегодня всем очевидно – Нетаниягу пытается ускользнуть от реализации второго этапа сделки. Нетаниягу готов оставить заложников в плену, так как он эгоистичный и бессердечный лидер. Он готов оставить заложников, но не только. Он готов отказаться от свержения власти ХАМАСа. Чтобы свергнуть власть ХАМАСа, нужна не гибель последнего террориста. Нужно создать властную альтернативу. Нетаниягу возражает и против этого. Он не хочет свергать власть ХАМАСа, он нуждается в них, они нуждаются в нем. Это отвратительный союз, который должен быть разрушен. Нам нельзя молчать, мы должны действовать, чтобы свалить правительство, а затем уничтожим власть ХАМАСа и принесем лучшее будущее народу Израиля".

Отвечая на вопрос о заявлениях депутата Кнессета от "Демократим" Наамы Лазими (по поводу скандалов в семье Нетаниягу), Голан ответил, что проблема не в заявлениях Лазими, а в том, что сын премьер-министра Яир Нетаниягу сидит в Майями и живет за счет налогоплательщика. "Мало того, он поливает грязью тех, кто в отличие от него, воюют", – сказал Голан, подчеркнувший, что степень вины депутата Лазими определит суд, если будет подан иск.

Лазими сказала, что не намерена отказываться от своего депутатского иммунитета.