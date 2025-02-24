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Израиль

ЦАХАЛ: ВВС нанесли удары по ракетным установкам в Газе

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 февраля 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 19:12
ЦАХАЛ: ВВС нанесли удары по ракетным установкам в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения из Газы о нанесении ударов по объектам террористов.

Целями атаки стали площадка, с которой ранее был зафиксирован запуск ракеты, и еще одна ракетная установка, находившаяся в том же районе.

Согласно сообщениям палестинских источников, удары наносились рядом с Рафахом, на юге сектора.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал попытку ракетного обстрела из сектора Газы, запущенная ракета упала на территории палестинского анклава.

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