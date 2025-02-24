ЦАХАЛ: ВВС нанесли удары по ракетным установкам в Газе
время публикации: 24 февраля 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 19:12
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения из Газы о нанесении ударов по объектам террористов.
Целями атаки стали площадка, с которой ранее был зафиксирован запуск ракеты, и еще одна ракетная установка, находившаяся в том же районе.
Согласно сообщениям палестинских источников, удары наносились рядом с Рафахом, на юге сектора.
Ранее ЦАХАЛ зафиксировал попытку ракетного обстрела из сектора Газы, запущенная ракета упала на территории палестинского анклава.