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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали восемь подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 24 февраля 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 13:24
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали восемь подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщают, что в ночь на 24 февраля в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны восемь подозреваемых в террористической деятельности.

В частности, в Дир-Дабане были задержаны двое подозреваемых в нападении на израильских граждан, совершенном позавчера.

Также задержания осуществлялись в Дженине, Кафине, Данабе. Конфисковано оружие, нейтрализованы несколько мин.

Израиль
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