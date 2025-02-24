ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали восемь подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщают, что в ночь на 24 февраля в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны восемь подозреваемых в террористической деятельности.

В частности, в Дир-Дабане были задержаны двое подозреваемых в нападении на израильских граждан, совершенном позавчера.

Также задержания осуществлялись в Дженине, Кафине, Данабе. Конфисковано оружие, нейтрализованы несколько мин.