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Израиль

"Глобс": ЦАХАЛ начал отменять освобождения от резервистской службы

ЦАХАЛ
Резервисты
время публикации: 24 февраля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 12:32
"Глобс": ЦАХАЛ начал отменять освобождения от резервистской службы
Michael Giladi/Flash90

Управление кадров Армии обороны Израиля начало рассылать уведомления о восстановлении на резервистской службе лицам, ранее получившим освобождение от нее, сообщает "Глобс".

Речь идет о бывших резервистах, оказавшихся невостребованными ЦАХАЛом в прошлые годы и освобожденных от резервистской службы до достижения срока освобождения по возрасту.

Получившие извещение о восстановлении на резервистской службе смогут опротестовать его в течение двух недель с момента получения.

Израиль
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