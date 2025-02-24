"Глобс": ЦАХАЛ начал отменять освобождения от резервистской службы
время публикации: 24 февраля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 12:32
Управление кадров Армии обороны Израиля начало рассылать уведомления о восстановлении на резервистской службе лицам, ранее получившим освобождение от нее, сообщает "Глобс".
Речь идет о бывших резервистах, оказавшихся невостребованными ЦАХАЛом в прошлые годы и освобожденных от резервистской службы до достижения срока освобождения по возрасту.
Получившие извещение о восстановлении на резервистской службе смогут опротестовать его в течение двух недель с момента получения.