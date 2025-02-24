"Глобс": ЦАХАЛ начал отменять освобождения от резервистской службы

Управление кадров Армии обороны Израиля начало рассылать уведомления о восстановлении на резервистской службе лицам, ранее получившим освобождение от нее, сообщает "Глобс".

Речь идет о бывших резервистах, оказавшихся невостребованными ЦАХАЛом в прошлые годы и освобожденных от резервистской службы до достижения срока освобождения по возрасту.

Получившие извещение о восстановлении на резервистской службе смогут опротестовать его в течение двух недель с момента получения.