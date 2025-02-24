В трех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги
время публикации: 24 февраля 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 08:02
Сегодня, 24 февраля, в трех населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".
В 11:05 – в поселке Маргалиот, в 13:05 – в поселке Метула, в 14:05 – в поселке Тель-Хай. Эти поселки расположены около границы с Ливаном.
ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.