Убийца Майи Вишняк заявил в суде: "Без нее я не хотел жить на этом свете"

Амит Альмог, обвиняемый в жестоком убийстве своей 22-летней девушки Майи Вишняк, выступил в понедельник в суде на перекрестном допросе представителями обвинения. Адвокаты Альмога утверждают, что в момент совершения преступления он был невменяем.

В ходе дачи показаний Альмог заявил, что после развода его родителей у него были приступы гнева, и его водили к психологу. В тот же период у него развился диабет, который привел к возникновению комплекса неполноценности. "Я боялся, что из-за диабета меня отвергнут", – заявил он, добавив, что отношения с Майей Вишняк были его первыми серьезными отношениями.

Он утверждает, что лишь посмотрев видео с похорон убитой им девушки, "он понял, что что-то произошло". Амит Альмог заявил, что когда он очнулся в больнице, "он кричал, что хочет умереть" и "без нее не хотел жить на этом свете".

Напомним, 22-летняя студентка из Оранита Майя Вишняк была убита 16 мая 2020 года в Рамат-Гане в квартире, где она проживала со своим бойфрендом, 21-летним Амитом Альмогом. Согласно подозрению, Майя была задушена в ходе ссоры. Когда домой пришла 50-летняя мать Альмога, он сказал ей, что убил подругу, после чего нанес матери удар ножом и легко ранил ее. После этого Альмог попытался скрыться, но был задержан недалеко от места проживания. На допросе задержанный дал признательные показания следователям, заявив, что "слышал голоса", которые подтолкнули его к действию.

Экспертиза опровергла предположения, что в день убийства Альмог находился под действием алкоголя или наркотиков. В ходе расследования сообщалось, что после убийства Майи Альмог сфотографировал ее тело и отправил фотографию своему другу.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", отец убитой девушки не верит утверждениям Амита Альмога, сделанным в суде. Он заявил, что обвиняемый "пришел хорошо подготовленным", и "кто-то дал ему нужные ответы на вопросы обвинения". Отец погибшей убежден, что эти уловки не помогут убийце: по его словам, Амит Альмог убил Майю преднамеренно, потому что ревновал ее и узнал, что Майя планирует разорвать с ним отношения.